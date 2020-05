Con un lugar en el futbol

La jugadora Lucía Carolina Suárez Fonseca se ha sabido ganar un lugar en el futbol femenil de nuestra ciudad, al militar en varios planteles de la localidad, y de manera reciente también se estrenó en el futbol rápido profesional con La Furia.

Sólo que desde pequeña le gustó el futbol y siempre se dedicó a dirigir equipos de mujeres, con efecto de que estas jóvenes sacaran su talento, pudieran destacar y estar siempre en la parte alta de las clasificaciones; “llegué a un equipo a los 9 o 10 años, siempre me gustó ser portera y fue la posición en la que me he desempeñado”.

Conforme pasó el tiempo, también llegaron mayores compromisos y mi entrenador siempre me decía que si quería ser mejor en la portería tenía que ser fuerte, y si no podía, que aventara los guantes; “pero seguí adelante y en el torneo llegamos a la final, y sin tener la seguridad de jugar, ahí estuve lista para lo que sé ofrecer, mi entrenador me dijo que no me preocupara si no empezaba de titular”.

“Mi sorpresa que mi entrenador me da la confianza de empezar, hice varias atajadas y al final quedamos campeonas, obvio que hubo quien salió descontento, pero eso quedó como anécdota porque fue el primero de varios títulos, así también peleamos y perdimos finales, pero también hubo ocasiones en que nos quedamos en el tercer lugar”.

Ha sabido disfrutar de su actividad en el futbol soccer femenil, porque le ha permitido ir a varios estatales y nacionales, como refuerzo de Coahuila, con los equipos de Monclova, y uno de sus mayores éxitos fueron los Juegos Populares en Oaxtepec, Morelos, y de ahí a un nacional de la Copa Scotiabank; “eso me ha llenado bastante y en lo personal volvería a jugar futbol si volviera a nacer, por eso invito a las jóvenes a que se acerquen a practicar una disciplina y si es esta, mejor”.

El dato:

De manera reciente fue defensa central y portera del equipo La Furia, que por la actual situación no pudo concluir la temporada regular.