ESPN cambia a sus comentaristas de Monday Night Football

CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente fórmula que estableció ESPN para sus transmisiones de NFL no funcionó.

Con solo dos temporadas al aire Joe Tessitore y Booger McFarland fueron removidos de sus posiciones como narradores y analistas de la tradicional serie de partidos en Monday Night.

La pareja había sido parte del equipo de transmisión "MNF" de ESPN las últimas dos temporadas, pero se les ha dicho que no volverán.

De acuerdo al New York Post, los sucesores serán tomados del propio talento que ya tiene la empresa.

Steve Levy en el juego por juego y los analistas Dan Orlovsky, Louis Riddick y / o Brian Griese son los favoritos como sus reemplazos.

ESPN, que nombró a Phil Dean como su nuevo productor para "Monday Night Football" el 30 de abril, recientemente trató de atraer a Tony Romo lejos de la CBS e hizo el intento por Peyton Manning.