Javier Aguirre, en contra de jugar sin público en los estadios

A Javier Aguirre, técnico del Leganés, no le gustan para nada el regresar a la actividad con los estadios vacíos. "Es como jugar la pretemporada".

La Liga de España regresará en las próximas semanas con juegos a puerta cerrada para evitar la propagación del coronavirus. "Eso de jugar sin gente, como que no me va… El no tener seguidores en las grandes va a afectar, será como si fuera un amistoso de pretemporada".

Aguirre es claro: "El público influye. Cuando te metes a Pamplona (club que él dirigió en su primera aventura en España) y la gente te comienza a apretar, es la hostia, siempre te presionan, y así es en los otros estadios a todos los niveles", dijo en entrevista a la Cadena SER de Madrid.

Ahora su trabajo será concientizar a sus jugadores, "que jugar con gente o sin gente debe de ser igual".

Los jugadores del Leganés, que es penúltimo lugar de la Liga de España, han vuelto a entrenar en grupos diferenciados. En los próximos días se comenzarán a realizar trabajos con público. De la misma forma, Javier Aguirre dijo que sus jugadores no se concentrarán en esta nueva etapa de la Liga.