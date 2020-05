Se queda ‘Proto’ en el camino

CÉSAR VARGAS de los Sultanes, mostró que domina bien este video juego y no tuvo problemas en llevarse el duelo virtual.

RAINELROSARIOfue el primero en tomar el turno al bate y estuvo frío, no pudo acomodarse a las condiciones del Comerika Park de Detroit, trató de irse por lo más largo del jardín central y falló en varias ocasiones. Fotos: Captura de pantalla / EL DIARIO

El Clásico de Norte virtual fue para los Sultanes del Monterrey, al ganar este lunes César Vargas a Rainel Rosairo de los Saraperos, en la antepenúltima jornada del eDerby LMB, en la que el lanzador de los regios mostró que domina bastante bien este videojuego, al ganar la ronda por 37-23 y avanzar a los Cuartos de Final, donde se medirá a Ricky Álvarez de Tijuana.

Cada pelotero desde su hogar, fueron acompañados de los cronistas que en la realidad narran sus juegos; en el caso de César Vargas le correspondió a Alejandro Campos describir sus acciones y Fernando Martín Sánchez lo hizo por los Saraperos, en respaldo a lo que realizaría Rainel Rosario, que vivió esta experiencia por vez primera. Y fue justo el “Proto” Rainel Rosario en tomar el turno al estar como visitante, y quien no tuvo suerte en sus primeros 5 turnos, y eso se reflejó en esta primera vuelta, al ser el primer bateador que no supera los 10 cuadrangulares al quedarse con 9 en esta fase, además de que fue el primero también que no conseguía un bono de 30 segundos, aunado esto a que buscó sacarla por el jardín central, de 420 pies para ser uno de los más largos en Grandes Ligas.

Por su parte, César Vargas se acomodó mejor y buscó por el lado izquierdo sacar la mayor cantidad de tablazos, hasta conseguir su bono de 30 segundos y superó al dominicano por mucho en este turno inicial sumando 17, y mostró que tiene bien dominado este videojuego al superar por ocho a su oponente que en la vida real si conecta fuerte.

Para el segundo capítulo Rosario logró buen tiempo y pudo en su tercer batazo conseguir el bono de 30 segundos, pero no logró alcanzar un ritmo de bateo y aunque incrementó la cantidad a 14, no fueron suficientes para evitar que César Vargas viniera en el cierre para superar por mucho al dominicano, con un total de 20 cuadrangulares.

El dato:

Se enfrentarán en semifinales Tijuana ante Monterrey y Durango ante Dos Laredos en la Zona Norte.

Para hoy:

>Olmecas de Tabasco vs Bravos de León

>Juan Pablo Oramas (Olmecas) Daniel Cornejo (Bravos)

>Hora: 19:30 horas

>Sede: Oracle Park (San Francisco, California)

TAL COMO LO DIJO

"Espero que se mantengan positivos, que se cuiden mucho, ya que dios nos va a ayudar y en algún momento esto va a pasar” Rainel Rosario, Jardinero de Saraperos