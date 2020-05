Se reanudaría Grandes Ligas el 4 de julio

La Liga Mayor de Beisbol dio el lunes el visto bueno a los dueños de los equipos para que transmitan al sindicato de peloteros una propuesta que podría despejar el camino para que se reanuden las actividades alrededor del 4 de julio, sin aficionados, y con la posibilidad de que haya bateador designado en la Liga Nacional en el 2020.

La pretemporada comenzaría a mediados de junio, según dijo a la Associated Press una persona al tanto de la decisión. La persona habló a condición de no ser identificada porque no ha habido un anuncio oficial por ahora.

Cada equipo jugaría 82 partidos en la temporada regular, contra rivales de su división y en partidos interligas regionales: equipos del este de una liga contra los del este de la otra y lo mismo con los del centro y el oeste. Habría 14 equipos en la postemporada en lugar de 10, con cuatro comodines por cada liga en vez de dos.

El Juego de Estrellas, pautado para el 14 de julio en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles probablemente sea suspendido.

Los equipos propondrán a los jugadores que reciban un porcentaje de sus sueldos del 2020 a partir de una división por partes iguales de los ingresos que las grandes ligas reciben durante la temporada regular y la postemporada, algo que será seguramente el aspecto más resistido de la propuesta.

La propuesta da por sentado que en algún momento se permitirá al retorno de los aficionados a los parques, tal vez en cantidad limitada al principio, que luego podría ir aumentando. Habrá rosters de unos 30 jugadores en lugar de 26.