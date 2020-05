UFC genera más de 45mdd en Pago Por Evento

CIUDAD DE MÉXICO.- Para muchos especialistas en salud y algunos analistas de deportes, la decisión que tomó Dana White de celebrar una cartelera de UFC en medio de la pandemia del coronavirus fue criticada como un acto de irresponsabilidad, pero ahora el presidente de la compañía puede presumir que también fue un gran negocio.

Con la industria deportiva aún paralizada por la epidemia de Covid-19, UFC llevó a cabo el sábado pasado una función a puerta cerrada que registró 700 mil ventas de (PPV, pago por evento por sus siglas en inglés), a un precio de 65 dólares por hogar.

John Ourand de "Sports Business Journal" informó que el número excedería los 700 mil compras.. El presidente de UFC, Dana White, no revela los números de pago por visión y no confirmó el número de Ourand, pero expresó su satisfacción con los números.

"Lo destruimos absolutamente. Fue un jonrón en todos los sentidos. Las primeras tendencias fueron buenas y continuaron".

White le había dicho a "Yahoo Sports" antes de la tarjeta en el VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida, que las ventas en Canadá y Australia estaban al doble de su nivel habitual y que las ventas en EU tenían una tendencia muy por encima del promedio.

Con las cifras alcanzadas el sábado por la noche, UFC 249 se ubica dentro de las 30 funciones de mayor venta que hasta ahora encabeza Khabib vs. McGregor.

El UFC tiene otros dos espectáculos en Jacksonville esta semana con Anthony Smith reuniéndose con Glover Teixeira en el evento principal, y el sábado con Walt Harris frente a Alistair Overeem en el cartel.