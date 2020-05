Quiere regreso de NBA el 70%

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de la Asociación de Jugadores de Basquetbol, diversos jugadores de la NBA fueron cuestionados de forma anónima si les gustaría o no que la temporada se reanudara esta primavera.

Varios elementos que no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto confirmaron a medios estadounidenses que se les pidió que respondieran con una respuesta afirmatoria o no a una pregunta sobre lo interesados que estaban de que la temporada que se pausó en marzo, se completara.

Uno de los basquetbolistas que ha tenido comunicación con compañeros señaló a Los Angeles Times que considera que un 70 por ciento de los jugadores quiere volver a las duelas en las próximas semanas.