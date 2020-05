Llega el ‘Pepón’ a semifinales

El recio bateador Luis Juárez de Los Leones de Yucatán fue el último de los invitados a la ronda de Semifinales de Zona o Cuartos de Final del eDErby LMB, al vencer por 43 cuadrangulares a 22 a Erik Casillas de los Guerreros de Oaxaca.

El primero en tomar turno fue Erik Casillas de los Guerreros de Oaxaca, que para esta ocasión optó por utilizar a Juan Francisco, ex ligamayorista que estará con los sureños una vez que inicie la actividad, pero en la práctica no estuvo tan activo al pegar solo 12 cuadrangulares, lo que no le garantizó el capítulo, al no tener tampoco bono adicional. En el cierre vino Luis Juárez, quien al igual que en la vida real, pudo disfrutar este certamen, ya en otros años representó a los Leones de Yucatán en el Derby de Jonrones en casa, y ahora de manera virtual también defendió los colores de los peninsulares, lo hizo bastante bien al sumar 15 jonrones en los tres minutos normales y dos de ellos de más de 440 pies para el bono, y de manera global tuvo 22.

Para la segunda vuelta de nuevo Erik Casillas, no tuvo repunte y siguió con un bajo promedio de cuadrangulares, fue el primer bateador que no logró el bono de 30 segundos en toda la primera ronda, sólo Rainel de los Saraperos se había ido en blanco en un turno, pero el jugador de los Guerreros lo hizo en los dos que disputó la noche de ayer y sólo registró 10 para un total de 22.

En la ronda final, Luis Juárez, no tardó mucho en asegurar el alargue en el tiempo con dos leñazos de 440 pies, para pero disparó varios con al menos 450 pies de distancia para aprovechar las dimensiones del Wrigley Field de Chicago, e incluso con un minuto por delante ya había avanzado.