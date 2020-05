Organizadores de los JO piensan en un relevo de la antorcha recortado

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio para el próximo verano, las fechas no es lo único que cambiará ya que con el virus del coronavirus todavía azotando al mundo, los organizadores planean un relevo de antorcha más simple.

Tokio 2020 se pospuso dos días antes de que el relé de la antorcha comenzara en Fukushima el 26 de marzo. Aunque se espera que un calendario similar para los Juegos se pueda implementar en 2021, las modificaciones del relevo podrían volverlo más corto o no disponer de los 10 mil corredores ya programados.

En lugar de viajar por todo Japón en 121 días, el relé de la antorcha puede dividirse y tener lugar en diferentes lugares al mismo tiempo, según lo informado por "El Mainichi", periódico japonés. Esto puede ser difícil de lograr, ya que el Comité Olímpico Internacional (COI) no permite actualmente múltiples rutas, pero estudian la posibilidad de aceptar la propuesta.