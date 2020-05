Tinieblas Jr. duda que regresen pronto los eventos de lucha libre

Organizar funciones a puerta cerrada se convirtió desde el inicio de la pandemia del Covid-19 en una alternativa de la lucha libre mexicana, para enfrentar la falta de ingresos debido a la cancelación de eventos.



Personajes de todos los tamaños, fama y prestigio han participado en ellos. La empresa Triple A se lanzó a la aventura con el torneo "Lucha Fighter", que durante cuatro sesiones desafió a la contingencia sanitaria, convocando a estrellas del tamaño de Dr. Wagner Jr., Psycho Clown, L.A Park y Pentagon Jr.



Se sumaron todo tipo de proyectos, lo mismo en la frontera de Ciudad Juárez que en algún lugar de la Ciudad de México. Hasta el momento no existe un registro público de algún luchador que haya participado y sido contagiado por el coronavirus.



Los protocolos para volver a la normalidad están en marcha, pero en ellos, los deportes masivos no son prioridad, así que los eventos sin público seguirán siendo la única oportunidad que tendrán los luchadores profesionales para conseguir algún ingreso.



Aunque no todos están dispuestos a jugársela de esa forma. Al menos, no todavía. "El tema de nosotros es muy difícil, vivimos de la gente que asiste. De los eventos que hacen a puerta cerrada tengo una opinión encontrada. Son buenos porque generan trabajo y son formas de darle entretenimiento a la gente. Pero es malo, porque es una irresponsabilidad, por lo que implica el contacto de la lucha, es un volado, aunque al momento de llegar te chequen, es una situación delicada", advierte Tinieblas Jr.



Desde su trinchera de luchador, pero también con un camino andado en la promoción de funciones, observa un panorama oscuro para el pancracio. "Siento que los eventos van a tardar mucho en volver, pienso que no van a haber eventos grandes en lo que resta del año, y cuando se pueda, se harán con mucha precaución, y no van a ser costeables para los promotores, porque se deberá guardar la llamada sana distancia. Es un riesgo que va a seguir latente".



Él es parte del espectáculo, vive de muchas formas de él, pero eso no lo nubla. "No quiero ser una persona negativa, lo veo así, es la realidad, estamos en un punto crítico y mientras no haya control no podemos planear nada. Nos va a afectar muchísimo a todos los miembros de la industria del entretenimiento, así que debemos buscar alternativas de trabajo".