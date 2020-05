Se diluye posibilidad de LBM en Saltillo

La posibilidad de que Saltillo —equipo McAllister— sea incluido en la naciente Liga de Balompié Mexicano se va reduciendo, en virtud de que en el período actual de contingencia, varias organizaciones han cumplido con los requisitos que la agrupación ha solicitado.

Primero fue Víctor Montiel, primer presidente de la agrupación quien ofreció una oportunidad a nuestra ciudad para formar parte de la Liga, pero luego Carlos Salcido tomó la presidencia del circuito y agilizó los trámites para tener a los equipos listos a la brevedad posible, y ahora la capital coahuilense no figura entre los aspirantes.

Javier Levy, responsable del área de medios señaló que hay siete equipos debidamente registrados ante la directiva del naciente circuito, y todavía con al menos 25 propuestas que serán analizadas para conformar la Primera División; otros equipos de menor jerarquía o con condiciones distintas en sus escenarios a las que están solicitando, conformarían la Segunda División, algo que en la actualidad Saltillo ya tiene.

“Qué información se tiene de Saltillo, porque nosotros sólo tenemos 7 equipos seguros, dos de ellos son de Veracruz, y hay todavía otros que siguen bajo el análisis, han cumplido la mayoría de los requisitos”, declaró el directivo al tocar el tema de nuestra ciudad, la cual cuenta con sólo el estadio Olímpico, pero tampoco ha sido solicitado al Instituto Estatal del Deporte.

Además el único enlace que existía era Alejandro Hernández en Monterrey, se le ha buscado, pero no tiene cuentas en redes sociales, en tanto que los mensajes de whatsapp y llamadas no las contesta, en tanto que de los supuestos propietarios la franquicia y de origen argentino, no hay nada que sustente al MacAllister de Saltillo, que aún tiene tiempo para registrarse, pero hasta ahora, no existe nada en concreto, de acuerdo a las versiones de los directivos de la agrupación futbolera.

Los confirmados: