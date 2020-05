Abrió las puertas al profesionalismo

De los árbitros que probaron las mieles del profesionalismo, y abrió la puerta para que Saltillo exportara silbantes a la Primera División Profesional, está Aurelio Martínez Moreno, quien llegó a esta actividad por invitación de Omar de los Santos, presidente de la Liga Primera División Amateur de nuestra ciudad.

“En principio traía un equipo y era obligatorio ir a las juntas de árbitros para que entendiéramos las reglas, y en una ocasión me dijo que quería que yo pitara un juego, le dije que no lo haría hasta no estar seguro de las reglas, bien asimiladas porque no deseaba ir sólo por cobrar; al paso del tiempo me sentí confiado y debuté en un juego entre Deportivo Chips y Deportivo Halcones en el Carlos R. González, al final me llovió todo tipo de insultos, pero lejos de desistir, quise seguir y seguir”, detalla.