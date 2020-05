Cancela WFL su temporada 2020

La Liga de Futbol Americano Femenil (WFL) anunció este martes la cancelación de su temporada 2020, al no existir las condiciones para realizarla y será hasta el próximo año 2021 cuando regresen fortalecidos, y ofrecer a los aficionados el espectáculo al que están acostumbrados.

Tadeo Carrizales, vicepresidente de la Liga y presidente de las Vqueens, confirmó en exclusiva a EL DIARIO de Coahuila que dadas las condiciones actuales de sanidad, es difícil realizar la temporada, puesto que los equipos dependen de los ingresos que se generan en los estadios, y no contemplaron jamás jugar a puerta cerrada, y es preferible cancelar cualquier actividad.

“Nosotros no podemos a puerta cerrada, necesitamos de los aficionados porque es en la taquilla y en la venta de bebidas y alimentos donde rescatamos algo de los gastos realizados, de jugar a puerta cerrada y suspender la temporada, para mí es mejor no tener actividad, mejor no salimos este año y nos esperamos a volver en el 2021”, declaró el directivo.