Prefiere Halcones la TDP

El presidente del club Halcones de Saltillo, Juan Francisco Salazar prefiere quedarse en la Tercera División de la Federación Mexicana de Futbol, y no ir a la Liga de Balompié Mexicano que busca clubes para conformar este circuito en un corto plazo.

Salazar Salas describe que el naciente circuito podría echar raíces en Saltillo y en otras sedes en un plazo de tres o cuatro años; “Porque hay muchas cosas que deben ir creciendo de la mano, como es el arbitraje, nivel de juego y ante todo patrocinios, en la actualidad no es tan fácil, y más cuando normalmente las Ligas nacen y al paso del tiempo empiezan a dividirse cuando va de por medio dinero”, detalló el directivo.

Aunque la invitación no le ha llegado, prefiere seguir en la Tercera División Profesional porque es donde ha estado desde 1990; “Y ahí mi franquicia tiene un precio, si la opero yo u otra persona, mantiene su costo, a diferencia de que si me voy a un circuito que ojala prospere, pero lo veo complicado y si llega a Saltillo también les deseo la suerte del mundo, aunque sé que es muy difícil mantener un equipo y menos cuando estás empezando dese ceros”.

Por ahora los Halcones y el resto de los 229 equipos que conforman la Tercera División esperan la Asamblea para saber cuál será su futuro; “porque con ellos he podido negociar el que me respeten no salir en la actual temporada, y gracias a Dios espero poder recuperarme pronto para arrancar nuestro proyecto deportivo”.