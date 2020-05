Cancelan Regional y Nacional Intertecs 2020

Las actividades de los Juegos Inter Tecnológicos, en sus fases Regional y Nacional han quedado canceladas para el actual año, por lo que será hasta el 2021 cuando se retomen los proyectos deportivos del Instituto Nacional Tecnológico

La ronda Prenacional en la que está considerado el Tecnológico de Saltillo, se efectuaría durante el mes de marzo en San Luis Potosí, la cual fue suspendida primero y luego cancelada al no quedar tiempo en el actual semestre para desarrollarla, además de mantener las instalaciones deportivas cerradas para cualquier uso. Pero ahora también la fase Nacional queda cancelada al no realizarse la etapa previa, el Nacional todavía no tenía sede ni fecha, por lo cual la ciudad que la albergará, podrá hacerlo el próximo año, con efecto de retomar las actividades en la forma que las autoridades sanitarias lo vayan indicando, puesto que se prevé que justamente en septiembre u octubre se pueda retomar la actividad.

Ramón Rocamontes, Jefe de Actividades Extra Escolares en el plantel saltillense avaló la información en torno a la cancelación de los dos principales eventos deportivos que involucra a la familia de este sistema educativo, que se ha convertido en el segundo evento de mayor fuerza deportiva en el sector estudiantil, atrás de la Universiada Nacional, y que involucra a una gran cantidad de instituciones educativas del nivel superior