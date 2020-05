Tom Brady estrenará serie en el 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- El viaje de Tom Brady hasta cada uno de sus nueve Super Bowls con los Patriots de Nueva Inglaterra, será el tema de una nueva serie que será estrenada el próximo año en ESPN.

Titulada "The Man in the Arena: Tom Brady", la serie de nueve episodios incluirá una mirada desde la perspectiva de Brady a los seis títulos de la NFL y tres derrotas de Super Bowl de las que fue parte.

Debe ser una rara oportunidad para revelaciones íntimas del usualmente privado quarterback que dejó Nueva Inglaterra este año luego de 20 campañas, para firmar con los Buccaneers.