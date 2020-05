Ana Guevara rechaza acusación por extorsión

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara rechazó las acusaciones en su contra por supuestos sobornos que solicitó para asignar la contratación de un servicio de comedor. La ex velocista señaló en un comunicado de prensa, que hasta la tarde de este jueves, no ha sido notificada por alguna denuncia en su contra por extorsión.

“Quiero puntualizar que siempre me he apegado a la legalidad y he instruido de igual manera al personal de Conade para que así mismo se conduzca. Respecto a la contratación de servicios para esta entidad, se han seguido los procedimientos administrativos y normatividad correspondiente”, señaló.