La charla con todo y albures

La charla pudo ser apreciada y escuchada por los seguidores del delantero del Manchester City, que en algunos momentos "trolleo" al astro del Barcelona, quien le reclamó por mandarle mensaje "tan temprano" o también explicándole cómo funcionan los albures... Messi ya bien recordó con nostalgia que este cumpleaños no lo van a pasar juntos.

El diario El Clarín de Argentina reproduce la charla:

Messi: Va a a ser el primer año que no vamos a estar juntos.

Agüero: Es verdad. ¿Cuántos cumpleaños pasamos juntos?

Messi: Una banda. Creo que el único que pasé en Rosario fue el año que me casé.

Agüero: Todos los cumpleaños pasamos juntos. Te voy a extrañar, loco.

Messi: Encima estás encerrado ahí, no podés hacer nada.

Agüero: Ni podés juntar cuatro personas acá. Me dijeron que a partir del 1 de junio se va a poder un poquito más, pero tampoco 50 personas.

Messi: Un garrón.

Messi: ¿Qué te pasó hoy que me escribiste a las nueve de la mañana?

Agüero: Tenía que hacerme el test.

Messi: ¿Pero para qué me escribiste? Porque me escribiste y después no me diste más bola.

Agüero: ¿A las nueve de la mañana? ¿Yo?

Messi: Sí, cuando ibas para hacerte el test.

Agüero: ¿Yo te escribí? Bueno, para decirte "buen día", qué sé yo. Justo agarré el teléfono y te vi. Dije "eh, guacho, qué onda".

Me dijiste "qué te pasa". Estaba aburrido a la mañana. Dale, gil, vos también tardás una banda en contestar.

Messi: Nosotros estábamos entrenándonos. Recién terminamos a las 11.

Agüero: Viste que soy tempranero.

Agüero: Te vi jugando al UNO con Mateo y le hiciste trampa. Vos sos malo.

Messi: Le tiré verde y me echó una mirada. Se calienta, en serio se calienta.

Agüero: Igual en la aplicación debo estar atento porque te escriben mensajes esos jodidos, porque no te la esperas, te ponen ahí rosamelano, te lo ponen separado, primero Rosa y después las otras palabras.

Messi: pero ya no caer más.

Agüero: No, ya no caí.