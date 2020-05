La lesión de Rey Mysterio aceleraría su retiro

Una estrategia publicitaria, una pausa para renegociar su contrato o una verdadera lesión que tiene fuera de actividad al legendario luchador Rey Mysterio. La realidad es que ante la vorágine de versiones y trascendidos, el retiro del mítico esteta mexico-americano parece acercarse.

Sin posibilidad de hacer grandes eventos con aficionados en las gradas, cualquier espectáculo deportivo, así sea el de un monstruo del entretenimiento como lo es la empresa estadounidense WWE pierde fuerza, y, con él, sus integrantes van disminuyendo.



Hace unas semanas se dio un recorte masivo de elementos en el emporio McMahon y el nombre de Mysterio circuló como una opción para ser incluido, su contrato estaba por vencer y la falta de oportunidades para explotarlo en su real dimensión lo convertían en una víctima propicia. Pero no sucedió. Lo cierto es que el "accidente" que sufrió ante Seth Rollins hace unos días, que despertó una serie de especulaciones acerca de su estado de salud, traen de vuelta las intenciones que hace no mucho tiempo externó Rey sobre su futuro.

Tras un paso accidentado en el terreno independiente, que incluyó su participación en la última lucha del Hijo del Perro Aguayo, estaba de vuelta en la WWE, ante retos muy distintos que lo encendían. "Enfrentarme a hombres del calibre de Andrade (la Sombra en México). Estas cosas hacen que se encienda la llama de mi interior y me diga 'hey, aún puedo hacerlo'. Sin embargo, no creo que pudiera soportar el mismo calendario que tenía cuando era joven”, advirtió desde la experiencia ganada, cuando está cerca del medio siglo de vida.

Y el tiempo le fue dando la razón. En agosto del 2019, después de las reiteradas derrotas y humillaciones de parte de Andrade, el 'Amo del 619' sentía que sus días estaban contados. Habló tras bambalinas sobre lo que pasado con el originario de Gómez Palacio y admitió que nunca pudo hacer nada en sus combates, por lo que parecía que las lesiones le estaban cobrando factura. Incluso, durante una transmisión en los canales oficiales de la empresa, estuvo a punto de quitarse la capucha, pero su hijo Dominick apareció para hacerlo desistir, pidiéndole que no se fuera de WWE, ya que él quería luchar a su lado.



La aparición de su hijo cambió su perspectiva, lo revitalizó. "Es realmente difícil decirlo ahora porque me siento muy motivado por mi hijo y motivado por el deporte. Podría cambiar de opinión dentro de una semana o dentro de un año, pero, a partir de ahora, realmente siento que estoy recogiendo un segundo impulso. Para que mi hijo siga mis pasos, que no estaban en el plan hace tres años, creo que, además de que los fanáticos aprecian tanto el tiempo que he dedicado a este negocio, me dan ganas de seguir adelante", declaró en su momento.