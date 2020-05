Muere la luchadora Hana Kimura

La luchadora japonesa de 22 años Hana Kimura murió en lo que presuntamente habría sido un suicidio, provocado por la depresión que le causaron los ataques recibidos a través de las redes sociales.



"Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye", habría sido su último mensaje en redes sociales, acompañado por una serie de fotografías en las que en se le veía cortadas en sus brazos y los mismos llenos de sangre.



La empresa STARDOM confirmó más tarde el deceso de quien fuera una de sus luchadoras.



"Fans de STARDOM, estamos muy apenados de reportar que nuestra Hana Kimura ha fallecido. Por favor sean respetuosos y permítan algo de tiempo para procesas las cosas y mantengan en sus pensamientos y oraciones a su familia y amigos. Apreciamos su apoyo durante este difícil momento".



El ciberacoso habría surgido a partir de su participación en Terrace House: Tokyo 2019-2020, un reality show en donde hombres y mujeres vivían en una misma casa en busca del amor.