Podrían cancelarse JO de Tokio 2020

- Por primera vez, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach reconoció que si los Juegos de Tokio no se celebran el próximo año, serán cancelados. “No puedes emplear para siempre a 3 mil a 5 mil personas en un comité organizador. No se puede tener los atletas en la incertidumbre”, indicó Bach. Los Juegos Olímpicos fueron reprogramados del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, y los Juegos Paralímpicos se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre. El comité organizador de Tok io 2020 ha dicho que no tienen un plan de respaldo después de que el evento fue pospuesto por un año debido a la crisis del coronavirus.