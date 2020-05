La BUAP espera resolución por la venta de Lobos

CIUDAD DE MÉXICO.- Los juzgados en Puebla y en todo México están cerrados, solo se atienden casos de emergencia. Por eso, el asunto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que intenta que se le pague lo justo por la venta del club Lobos, se encuentra detenido, pero no terminado. "Lo último que sucedió fue que se ganó la primera instancia; ellos [Mario Mendívil, la parte demandada] recurrirán a la segunda, y estamos a la espera de eso, de que se abran los juzgados", dijo Igor Trujillo, abogado de la BUAP. Mendívil, quien estuvo asociado con la BUAP para la administración de Lobos, es acusado de vender la franquicia al FC Juárez, sin la autorización correspondiente de la Universidad poblana. ¿Qué sucedió? Los directivos de Lobos BUAP y Mario Mendívil se asociaron en torno al equipo que participaba en la Primera División, "pero como no había buena relación, se llegó al acuerdo de que la empresa Garden Teas [de Mendívil] administrara al equipo, pero eso no le daba derecho para ceder derechos de televisión ni vender al equipo"… Lo que al final sucedió.