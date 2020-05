Reanudaría Liga española en junio

- El Barcelona de Lionel Messi y el resto de La Liga de España podrían reanudar sus partidos en junio, luego de tres meses de esperar a que se mitigara la pandemia de coronavirus.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el sábado que La Liga de futbol y otros deportes profesionales podrán reanudar sus competiciones a partir del 8 de junio, siempre y cuando la situación de salud en el país se mantenga bajo control. El torneo de primera división está suspendido desde el 12 de marzo debido a la pandemia.

Y es que a pesar de que a partir del 8 de junio ya se podrían disputar partidos, la fecha que habría estipulado La Liga para su regreso, sería el viernes 12 de junio con el derby sevillano entre Sevilla y Betis en el Estadio Sánchez Pizjuán, que sin duda se llevará parte de los reflectores.

La Liga ha calculado que las pérdidas totales por no completar la temporada habrían llegado a mil millones de euros (mil 100 mdd). En caso de reanudar la campaña con estadios vacíos, las pérdidas serían de unos 300 millones de euros.

OTROS DUELOS:

>Celta vs Villarreal

>Real Sociedad vs Osasuna

>Valencia vs Levante

>Espanyol vs Alavés

>Granada vs Getafe

>Levante vs Valladolid

>Atlético Madrid vs Bilbao

>Real Madrid vs Eibar

>Barcelona vs Mallorca