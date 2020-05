Sigue promoción de la Charrería

La Federación Mexicana de Charrería sigue dando promoción a este deporte a través de las plataformas digitales, y en esta ocasión su torneo de Manganas tuvo una excelente respuesta con cuatro jinetes de diferentes puntos de la República Mexicana.

El evento se realiza en cada una de las sedes de donde son los jinetes, cada uno toma su turno y ahora fueron jóvenes los que participaron en la justa, que al final quedó en manos de Carlos Batani, de Baja California, que logró 20 puntos en cada una de sus 5 rondas para totalizar un centenar de unidades y llevarse el sitio de honor.

Seguido vino Arturo Arredondo, de Michoacán, que logró 80 al fallar su último turno, en tanto José Antonio Balderas no sumó en dos oportunidades al igual que José Sáenz, mientras Oscar Aceves y Juan Pablo Magaña, los dos del estado de Jalisco, no participaron en las dos finales etapas, luego de que se fueron en blanco en las tres primeras y ya no aspiraban a nada.

Así paso a paso la Federación Mexicana sigue promoviendo este deporte en sus diversas plataformas y para hoy domingo presenta un torneo por equipos en el cual actuarán también escuadras de los Estados Unidos.