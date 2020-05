Beisbolista dona una tonelada de comida a población yucateca

El jugador cubano de los Leones de Yucatán, Yadir Drake donó más de una tonelada de carne de cerdo y dinero en efectivo a los pobladores del pueblo pesquero de El Cuyo en Yucatán, donde él se estableció hace varios años cuando llegó a México.

Drake comenzó su aventura en el beisbol mexicano, jugando en un equipo semiprofesional llamados Los Rebeldes del Cuyo, a los que ahora ayuda ante la crisis provocada por el coronavirus.

"Les tengo muchísimo cariño a la gente y al equipo porque con ellos me establecí cuando vivía antes aquí, recuerdo que no había mucho dinero para el equipo pero ellos me daban comida como pescado, camarones, y varias cosas que me servían en mi día a día", comentó el pelotero.