Un piloto muy competitivo

Adolfo Pérez Ramírez ,estudiante de octavo semestre de ingeniero en Mecatrónica del Tec de Monterrey, es el único piloto mexicano, segundo lugar a nivel mundial en la primera temporada y campeón del Torneo BMW 12.0, con 492 puntos con simulador de carreras IRacing.

Cuando fue subcampeón nacional como ciclista profesional en Nuevo León en el 2012 y 2013, probó con un amigo un coche de carreras go car y la experiencia lo atrapó;

“eso estaba en una esquinita de mi habitación de cosas por hacer que no había descubierto y me encantó”, recuerda.

Adolfo ya tenía una carrera técnica en la UTC, pero quería continuar una Ingeniería por lo que concursó para una beca del TEC de Monterrey, obteniendo una muy buena y entonces del 2015 al 2017 se enfocó en sus estudios.

“Recuerdo en mi primer día en el Tec, vi un carro de carreras… dije: ‘¿Jesús de Nazaret a dónde me trajiste?’; quedé flechado, en el momento me informé de que se trataba; me explicaron que era un coche tipo ‘Baja’ y que era necesario cubrir una carrera de cuatro horas como piloto… pensé: ‘lo tengo que hacer y los domingos trabajé en ello, caí en cuenta que traía de fondo lo del ciclismo y ahí empezó la inversión’.