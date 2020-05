Advierten que Tokio 2020 serán deslucidos

CIUDAD DE MÉXICO.- El director médico del equipo olímpico australiano, David Hughes, advirtió que los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio "no serán comerciales como de costumbre".

Buches sugirió que se debe suponer que una vacuna coronavirus no estará disponible a tiempo para el Tokio 2020 pospuesto.

"Mi consejo es que, en términos de planificación para los Juegos Paralímpicos y Olímpicos el próximo año en Tokio, tenemos que suponer que no habrá vacuna", dijo.

"Y eso significa que no será un negocio como de costumbre y será unas Olimpiadas muy diferentes de lo que ha sido antes", declaró Hughes en el Foro Nacional de Integridad Deportiva.

La pandemia del coronavirus obligó a reprogramar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hasta el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021.

El Presidente del Comité Olímpico Australiano y presidente de la Comisión de Coordinación de Tokio 2020, John Coates, admitió que los organizadores tienen "problemas reales" sobre los Juegos aplazados mientras los países luchan por controlar la crisis del coronavirus, al tiempo que presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach reconoció que Tokio 2020 sería cancelado si no se celebraría en 2021.