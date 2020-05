Los entrenadores ignoran futuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Mucho se habla de los jugadores que terminaron contrato con la cancelación abrupta del Clausura 2020. Pero ¿qué pasa con los directores técnicos?

Como decía don Ignacio Trelles, los entrenadores "siempre deben tener las maletas listas", porque a pesar de que tengan contrato, son la parte, la línea más delgada de una organización deportiva.

"Primero está el club, después vienen los directivos, los jugadores y la afición... Y al final de todo están los técnicos, son la parte más prescindible", es la frase de la película The Damned United, que retrata una parte de la vida del técnico inglés Brian Clough.

El futbol mexicano no es la excepción, así que aunque el torneo no se terminó y no hubo campeón, ni nadie descendió, seguramente muchos directivos aprovecharán la oportunidad para rehacer su proyecto y deshacerse del técnico en funciones, para traer otro más acorde a sus ideas, o más manejable.