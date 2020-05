Confía Dalton en su experiencia con los Vaqueros

De cara a lo que podría ser una sola campaña como suplente de Dak Prescott con los Cowboys de Dallas, Andy Dalton considera que esa experiencia podría constituir una especie de medio tiempo en su carrera. A sus 32 años, el ex quarterback de los Bengalíes de Cincinnati no espera jugar como la póliza de seguro de Prescott, elegido dos veces al Pro Bowl y quien no se ha perdido ningún partido en sus primeros cuatro años dentro de la liga.

Técnicamente, Prescott no está bajo contrato, debido a que no ha firmado el convenio de 31 millones de dólares que le otorga la etiqueta de jugador franquicia. Y simultáneamente, Dalton no cree que sus días como un quarterback titular de la NFL hayan quedado atrás, pese a que los Bengals de Cincinnati lo dieron de baja una semana después de que reclutaron a Joe Burrow con la primera selección general del draft.

“Creo que puedo ser titular en la liga y que tengo mucho que ofrecer”, dijo Dalton, cuatro días después de que Dallas contrató al quarterback elegido tres veces al Pro Bowl, por un año y tres millones de dólares garantizados. El valor del convenio podría ser de hasta 7 millones.

Dalton nació y creció en el área de Houston. Así, cuando no estaba disputando la temporada de futbol americano en el norte, ha considerado que Texas es su casa. Al menos por un año, lo será de una forma más frecuente.