Emotivos abrazos; vuelven a ver a sus hijos tras dos meses

Volvieron a abrazar a sus hijos tras dos meses. Tamara Gorro y su pareja Ezequiel Garay, defensa del Valencia, de nueva cuenta estuvieron con sus menores, luego que el jugador fuera diagnosticado de coronavirus en el pasado mes de marzo.

“Después de dos meses separados de nuestros hijos, volvemos a reencontrarnos.

Perdonad por la mala calidad del vídeo, mi mamá lo grabó y lo he editado porque me parece tan precioso y tan acertado en estos momentos que tenía que publicarlo.

Porque significa VICTORIA, en estos tiempos tan difíciles, reencontrarte con familiares y todos con salud es historia”, mencionó en Instagram.

Ezequiel Garay fue el primer jugador de LaLiga en dar positivo, por lo fue aislado y puesto en cuarentena. En aquél entonces, el Valencia publicó que el 35 por ciento del equipo, entre jugadores y cuerpo técnico, estaban contagiados.

Posteriormente, Tamara Gorro explicó que dio el primer paso en la toma de decisiones: no colapsar y dejar a su familia en una casa de Madrid, mientras que sus padres en otra propiedad.

“No tengo palabras para describir lo que siento... he pasado miedo, incertidumbre y angustia por no saber cuándo podría abrazar a mis hijos y sobre todo por ser consciente de lo mal que ya lo estaban pasando... las lágrimas de Shaila me confirman sus ganas de estar junto a nosotros...”, señaló.