Escándalos y curiosidades de los Dos Santos

Ya sea dentro de la cancha o fuera de ella, los famosos hermanos Dos Santos siempre han dado de qué hablar. Este jueves por la noche Jonathan subió a sus historias de Instagram, al parecer por error, una foto con una mujer desnuda a su lado. Las redes se encendieron. Una polémica más a la lista de los Dos Santos. Pero Giovani no se queda atrás. ¿Más grande más escándalos?

1- Pasado de Copas: En el 2008, su primer año en la Premier League con el Tottenham, fue captado a las afueras de un bar prácticamente alcoholizado. Dos guardias de seguridad lo llevaron a un taxi.

2- Fotos desnudo: A Gio le encanta o encantaba el ambiente artístico y quizá por eso es que se dejó llevar por falsas costumbres. En el 2011, aun jugando en Inglaterra, se filtraron fotografías del futbolista desnudo, que él mismo habría enviado a su expareja, la cantante Belinda.

3- Se acabó el amor: Su romance con Belinda fue tormentoso y lo peor es que todo el mundo se daba cuenta cuando las cosas iban bien o mal. Cuando todo marchaba de maravilla, Gio festejaba con lo que se bautizó como la "Belindaseñal" y cuando estaban enojados lo ventilaban por medio de las redes sociales.

4- Los odiosos: Famosa fue la imagen del mayor de los Dos Santos, en planeo vestidor después de que la Selección ganara la Copa Oro en el 2015, empinándose una botella y con la copa a lado, escribiendo en redes sociales: "Los odiosos siempre van a odiar", claro escrita en inglés por alguna extraña razón.

Sin embargo, su papá no se queda atrás. El exjugador del América, Zizinho, también ha mostrado que le gusta de vez en cuando la polémica. Cuando Jonathan dos Santos quedó fuera de la convocatoria del Mundial de Sudáfrica 2010 arremetió contra Javier Aguirre y Mario Carrillo, su auxiliar. "El futbol mexicano es algo sucio. No sé qué hay adentro. Cada gente arma su grupito. No saben trabajar con la gente que debe estar dentro del grupo. Hay gente que está fuera del grupo y debería estar. Hay muchos intereses", declaró en aquel entonces para ESPN.