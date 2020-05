Marca historia con los Saraperos

"Me siento muy feliz porque Saraperos fue campeón dos veces, sus triunfos también son mis logros y cada que puedo platico de Saltillo, lo llevo en mi corazón porque es el equipo de mis amores” GREGORIO LUQUE Ex jugador y mánager de Saraperos

Como jugador forjó una de las historias más grandes que aún se recuerda con los Saraperos, y en su calidad de mánager, dio a Saltillo el primer título en su historia hace 40 años, y hoy Gregorio Luque Flores recuerda los grandes momentos vividos en nuestra ciudad, en el aniversario 50 de la llegada de la organización a la Liga Mexicana de Beisbol.

En entrevista exclusiva para EL DIARIO de Coahuila, Luque Flores recuerda los años de gloria que en la década de los 70 vivió en la capital de nuestro estado y el equipo que cada temporada armaban para acaparar la Liga, pero que al final por un “algo” siempre se quedó en la orilla;

“Pero siempre recuerdo que la gente nos trató muy bien, en lo personal don Jorge Torres me dijo un día que me quedara a vivir en Saltillo, pero mis padres y mis hermanos estaban acá en Nogales”, expresó el ex timonel.

Recordó a las grandes figuras que militaron con Saltillo en esos años, primero como pelotero activo y luego en 1976 ya como manejador-jugador;

“Desde luego a Felipe Leal, a Tomás Herrera, Lupe Chávez, Marcelo Juárez, Miguel Solís, y tantos jugadores de gran calidad que cada año llegaban a la organización, pero al final nunca pudimos concretarlo con un título esos años”. Recordó que su debut en el profesionalismo fue con los Diablos Rojos, Tomás Herrera lo recomendó para que se quedara; “Pero luego vi que tenían tres catchers de gran calidad, para mí sería muy difícil quedarme, me mandaron a Tigres Capitalinos donde pude ser titular, formar parte del Cuadro del Millón, y gracias a los títulos, en un año fuimos a Japón, no ganamos ningún juego, pero fue un hecho histórico para mí”.

Su llegada a Saltillo

Luego de jugar en 1970 con los Tigres, al año siguiente fue enviado a los Saraperos, “Me habló don Jorge Torres y me dijo, ya estás con Saltillo, acá te esperamos y vine; luego a mitad del 71 la directiva de Tigres habló para que me regresara, pero le dije a don Jorge ‘si usted quiere me voy’, pero don Jorge dijo que no, que deseaba me quedara y entonces habló con la directiva de Tigres, les dijo que yo no me iba y colgó”.

El primer título

Aunque tardó el campeonato en ser reconocido, Gregorio Luque le dio a los Saraperos el título de 1980, luego de la huelga, en la que previo a ello los saltillenses también eran líderes de la Liga; “Pero pudimos fortalecernos con algunos peloteros que se quedaron sin trabajo, armamos otro gran plantel y fueron momentos muy bonitos porque finalmente le dimos el campeonato a Saltillo”. Al año siguiente ya no volvió al cuadro de casa, para manejar a los Tigres; dejó tras de sí un gran legado que rendiría frutos años más adelante;

“En 1999 llegué al Salón de la Fama, pero don Juan Manuel Ley nos invitó varios días a Saltillo, pasé agradables momentos y recordé tantas cosas”..

¿Sabías que.. llegó de niño a Nogales, Sonora, donde radica actualmente; es director del Salón de la Fama del Deportista Nogalense de esa ciudad y en su hogar tiene su propio nicho, en donde guarda sus trofeos y recuerdos más preciados?

Conócelo...

Gregorio Luque Flores

>FECHA DE NACIMIENTO: 9 de mayo de 1940

>LUGAR DE NAICMIENTO: Cananea, Sonora