Definirá Saraperos temporada el jueves

Aunque el Gobierno del Estado de Coahuila anunció que no habrá eventos masivos en lo que resta del año en la entidad, la directiva de los Saraperos de Saltillo esperará a la Asamblea de este jueves 21 de mayo para conocer el futuro de la temporada 2020.

Se anunció de manera oficial la cancelación de todos las actividades que tengan una alta concentración de público, y ayer por la mañana el mandatario estatal Miguel Riquelme Solís, respaldó la decisión al aclarar que la Liga Mexicana de Beisbol y la Federación Mexicana de Futbol tienen sus propios protocolos, pero a ellos se agregan los que el estado de Coahuila aplica desde hace un par de meses, dictados por la Secretaría de Salud. Gerardo Quezada, director del Club Saraperos expresó estar enterado de la medida tomada por el Gobierno del Estado, pero que de manera particular no les habían indicado algo al respecto, de ahí que no había comentario al respecto, y esperarían a la reunión de este jueves, en la cual los presidentes de los clubes definirán los pasos a seguir; aunque está la alternativa de jugar a puerta cerrada, la Liga Mexicana de Beisbol se muestra reacia a esta postura, al indicar que sin público es imposible arrancar la actividad.

Además de los Saraperos, existe en la entidad otros tres equipos profesionales de alta congregación de aficionados, Santos Laguna de la Primera División, Algodoneros de Unión Laguna y los Acereros de Monclova, quienes están en igualdad de circunstancias, por lo cual las medidas que ofrece la autoridad estatal son para todos.

El mandatario recalcó “por ahora olvídense de estadios llenos como en otras épocas, si la LMB establece protocolos, los vamos a respetar, siempre y cuando Coahuila vaya bien en ese tiempo, que se reactive la entrada a los estadios”; esto mientras la Liga anuncia que puede jugar a puerta cerrada, por lo que esto se decidirá este jueves.

El dato:

El domingo por la noche la directiva de los Acereros de Monclova anunció la cancelación del Juego de Estrellas y sus actividades, programadas para los días 12, 13 y 14 de junio, y que se trasladan al 2021 en las mismas fechas