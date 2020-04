Decreto es claro, reglas, no: Jorge Luis Cuerda

No es claro el decreto emitido por el Gobierno federal en el accionar de las actividades no consideradas esenciales, porque no se tienen reglas entendibles para los recursos humanos dijo el vocero del Grupo Empresarial Laguna, Jorge Luis Cuerda.

El tema es muy claro en el decreto que sacó la federación, maneja las áreas y conceptos para consignar como esenciales, sin embargo, en la práctica no se tiene claridad porque las personas que dependen de una industria esencial ¿Cómo van a parar? Si paran ellos para la industria esencial.

“No es claro en la proveeduría de esta, no es claro en otros conceptos como por ejemplo qué se considera médico, quien vende cubre bocas o quien se puso en este momento para desarrollar caretas u otro producto entra en esa categoría, aunque ante Hacienda, no esté como actividad preponderante”, estos dilemas no se aclaran, no hay practicidad.