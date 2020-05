No saben cuándo abrirán los negocios en Monclova

No existe un panorama claro para la reapertura de algunos negocios en Monclova, porque la pandemia no cede y es determinante para poder definir si hay o no un regreso paulatino a la actividad económica, dijo Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo de la Cámara de Comercio.

Había una fecha tentativa de que el 16 de mayo había la posibilidad de abrir y de manera escalonada lo harían los diferentes tipos de negocios, para que se fuera dando en orden.

La pandemia

Sin embargo, eso depende del número de casos de Covid-19 que se tengan en la plaza y de si disminuye, se mantiene o aumenta, por lo que la reactivación económica no es un hecho al cien por ciento seguro.

Todo depende de las circunstancias médicas que se tienen en el caso de la pandemia y de las decisiones que tome el Consejo de Salud que revisa las condiciones.

De manera que no es seguro que se pueda reactivar la economía en Monclova y no se ve que sea sencillo; aunque sí es apremiante, lo primero es mantenerse a resguardo.