Se cotizará dólar en 22 pesos a fin de año

Tres factores pueden incidir en el tipo de cambio en los meses por venir: degradación del bono soberano, seguir subsidiando a Pemex y el manejo de la pandemia de parte del Gobierno Federal, dijo Francisco Antonio Serrano Camarena.

Hoy el tipo de cambio de mercado debería estar sobre los 21 pesos y 50 centavos, esto significa que se traen dos pesos o casi un 10% de más, que es el pago de una tasa de riesgo e incertidumbre, porque el precio del petróleo está muy bajo.

El arrastre

El sobreprecio es porque el capitalista no puede aplicar dinero en la compra de commodities, que es petróleo, y no puede invertir en monedas preciosas y oro porque ya están muy caras, ya no hay más oro, está restringida la capacidad de crecimiento y el metal subió de más.

En este escenario, como inversionista se puede refugiar en oro, commodities y monedas, qué es lo que resta para poner dinero en resguardo, el tipo de cambio, y se refugian en el dólar.

“En el corto plazo lo que estamos pagando es la sobredemanda, que es ese 10%, por lo tanto, el tipo de cambio hacía fin de año a donde lo vemos es en los 23 bajos y empezará a caer hacía los 22.00, ahí vamos a cerrar el año en 22.00 alto”, señaló.

Se calcula que un buen escenario sería 22.00 y un mal escenario estaría en 22.00 altos, 23 bajos, este es el tipo de cambio en el que va a rondar.

¿SABÍAS QUÉ…

el tipo de cambio de equilibrio es el que iguala exportaciones con importaciones?