Reportan más de 800 despidos en un mes

En Saltillo del 20 de marzo al 12 de mayo de 2020 se han protocolizado 863 convenios individualizados, lo que significa que éstos llegaron a un acuerdo con sus empresas para finiquitar su contrato laboral, informó Gilberto Silva, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).

El presidente de la JLCyA expuso que hasta el momento ellos no han recibido demandas por despidos injustificados, y no porque no los haya, sino porque ha sido la Procuraduría del Trabajo a donde han acudido a interponer su denuncia.

No hay demandas

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje no ha recibido quejas porque ha estado trabajando a puerta cerrada sin poder recibir ese tipo de documentación.

Sin embargo, estiman que a partir del 1 de junio, cuando reinicie el funcionamiento pleno de la Junta Local, será cuando se registren las primeras quejas de los trabajadores por despido injustificado.

Y es que a raíz de toda la situación inédita que se ha vivido, se dan movimientos atípicos en el ambiente laboral por la cantidad de personas desocupadas.

No obstante, existe la posibilidad de que a partir del 18 de mayo se pueda comenzar a recibir en la Junta Local las demandas por despidos injustificados y se ve venir una sobrecarga de trabajo, porque hay una acumulación de casos por los días en que se ha tenido cerrado al público.