Necesario reactivar empleo sin que prolifere subcontratación ilegal

La subcontratación de personal puede ser un mecanismo que facilite el empleo en el momento que la economía empiece a reactivarse, siempre y cuando se haga dentro de la ley, comentó Pablo Lezama, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH). “Definitivamente la subcontratación es un facilitador para desarrollar la economía y los derechos de los trabajadores, siempre y cuando se haga legalmente, porque lo que hay que tener mucho cuidado es que no vaya a proliferar, o vaya a ser un campo de oportunidad para el outsourcing ilegal”, advirtió el directivo. Lezama considera que hay que mirar el problema de manera muy integral.

“Las empresas de subcontratación que trabajan dentro de la ley deben distinguirse por enriquecer a los trabajadores, si eso no sucede vamos a tener problemas, pero si a eso se sumas que las empresas de subcontratación informales no pagan impuestos, no tienen registro en el IMSS, que evaden las obligaciones del trabajador y que en lugar de enriquecerlo lo empobrecen, pues eso no va a poder funcionar”, señaló.