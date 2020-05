Nuevo León, segundo estado en inversión extranjera directa

CIUDAD DE MÉXICO.- El estado de Nuevo León recibió durante el primer trimestre del año inversión extranjera directa (IED) por mil 143.1 millones de dólares, sólo superado por la Ciudad de México entre las entidades del país, aseguró el secretario de Economía y Trabajo del estado, Roberto Russildi Montellano.

El funcionario comentó que la cifra mencionada representa el 11% de la inversión captada a escala nacional en ese periodo, "y refleja un momento anterior a la contingencia de salud", por lo cual previó una fuerte caída para el segundo trimestre del año.

"Estas cifras representan un periodo donde aún la pandemia no estaba presente en nuestro país, sin embargo, aunque estamos en una situación muy complicada, seguiremos trabajando para lograr inversiones que generen empleo una vez que superemos está etapa, hoy en día ya empezamos a tener contacto con empresas extranjeras que tenían interés en nuestro estado", dijo el secretario.

Detalló que las inversiones captadas en Nuevo León durante el primer trimestre del 2020, provinieron principalmente Estados Unidos con 70% del total, seguido de Países Bajos con el 18% y de España con el 13% del total.

Cabe mencionar que el primer caso de coronavirus en México se registró el 28 de febrero y en Nuevo León el once de marzo, por lo que la pandemia no habría afectado sensiblemente los proyectos de inversión en la entidad.

Los subsectores que presentaron mayor dinamismo durante el periodo citado fueron los de Industrias Manufactureras con el 58%, así como el de Comercio con el 16% y Servicios Financieros con 9 puntos porcentuales.

Para el segundo trimestre se espera una marcada caída en la inversión extranjera directa por el tema de Covid-19, situación que no es particular de México sino que afectará a nivel mundial, señaló Russildi.