Construcción de oficinas crecerá solo 2.3% en CDMX por pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a la suspensión de las actividades de construcción por la pandemia de Covid-19, el desarrollo de nuevos espacios de oficinas crecerá sólo 2.3% durante 2020, y no 4% como se tenía previsto en la Ciudad de México, de acuerdo con la firma Solili.

En la Ciudad de México, el sector ya venía a la baja luego de que en 2019 se revocaron varios permisos y licencias de construcción hasta que no se comprobara que no habían incurrido en algún acto de corrupción.

El pronóstico para 2020 era que, una vez finalizado todo el proceso de revisión de permisos, iniciara de nuevo la construcción de varios proyectos. Sin embargo, la pandemia agravó el estancamiento del sector.