Alza de gasolina, jitomate y cerveza impulsa inflación en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Contrario a lo que sucedía en este periodo, durante la primera mitad de mayo repuntó la inflación en el país, producto del alza en el precio de bienes como la gasolina de bajo octanaje, jitomate y cerveza, a pesar de la baja en las tarifas eléctricas.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.30 por ciento frente a la quincena inmediata anterior, con lo que la inflación anual llegó a 2.83%, tasa superior al 2.15% con que cerró abril, de acuerdo con las cifras más recientes dadas a conocer por el Inegi.

La recuperación de los precios internacionales del petróleo mexicano ha traído como consecuencia un incremento quincenal de 4.5% en el precio de la gasolina de bajo octanaje, llevando la inflación en la primera mitad de abril a terreno positivo, cuando en los últimos años registraba un retroceso en dicho periodo producto de la baja en las tarifas eléctricas, en este año de -21.28% en la quincena, como resultado de los ajustes dentro del esquema de temporada cálida en 11 ciudades del país.

Otros bienes y servicios que incidieron en el incremento de la inflación en la primera mitad de abril, fueron: el jitomate, con un aumento quincenal de 36.18%; cerveza, 3.73%; chile serrano, 19.42%; chayote, 50.31%; transporte aéreo, 14.19%; autobús urbano, 2.14%; naranja, 13.21%; gas doméstico LP, 0.91%; y tomate verde 9.85%.

Por el contrario, los genéricos cuya baja de precios contribuyó a contener la inflación fueron: huevo con una baja quincenal de 6.85%; pollo, -2.54%; limón, -10.11%; cebolla, -4.34%; zapatos para niños y niñas, -1.96%; refrigeradores, -2.94%; blusas y playeras para mujer, -2.53%; pantalones para hombre, -1.77%, y zapatos para hombre, -2.02%.

Entre las entidades federativas con los mayores incrementos de la inflación se encuentran: Guerrero con una alza quincenal 1.03%; Estado de México, 1.01%; Nuevo León, 0.93%; Michoacán, 0.92%; y Ciudad de México, 0.90%. Por el contrario, los estados donde el nivel general de precios retrocedió, fueron: Sonora con una baja quincenal de 3.49%; Sinaloa, -2.7%; Baja California Sur, -2.04%; Baja California, -1.66%; y Chihuahua, -0.65%.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, reportó un aumento de 0.24 quincenal y de 3.76% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente presentó un alza de 0.46% quincenal y una disminución anual de 0.06%.

Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías crecieron 0.36% y los de los servicios 0.12% quincenal.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 2.43% quincenal, en tanto que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 1.20%.