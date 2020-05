Prevé caída del 20% en monto de capital foráneo

CIUDAD DE MÉXICO .- El monto de capital foráneo que recibirá México a lo largo del 2020 registrará una caída de 20% por la estrategia, expuso el presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz.

Durante la presentación del Sexto Informe Covid Industrial de la Concamin, el economista dijo que en el primer trimestre de 2020 se recibieron 10 mil 334 millones de dólares, una cifra que, comparada con los 14 mil 18 millones de dólares del primer trimestre de 2019, que dio a conocer el Banco de México, significa una reducción de 27%.

“Si no se genera una estrategia de unidad, de acuerdos nacionales, de fomento a elementos básicos como hacer a México atractivo para invertir, lo que veríamos es que la Inversión Extranjera Directa en 2020, puede caer 20% y la inversión total caería cerca de 10.5%”, comentó.

El presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin comentó que sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay empleo, lo que afectará la situación económica del país. Las inversiones en construcción tienen una tendencia a la baja en 25 estados, mientras que en otros cuatro está estancada y “el problema no ha sido el sector privado”. Reiteró que para evitar la precarización del mercado laboral se requiere evitar la quiebra de empresas