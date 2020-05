Se desploman exportaciones 40.9% en abril

CIUDAD DE MÉXICO.- El valor de las exportaciones de mercancías mexicanas alcanzó 23 mil 385 millones de dólares en abril de 2020, cifra 40.9% inferior a la reportada en el mismo periodo del año anterior, la caída anual más fuerte desde 1986 cuando se desplomaron 42%, de acuerdo con cifras del Inegi.

La contracción anual en el cuarto mes del año fue resultado de las caídas de 39.4% en las exportaciones no petroleras y de -66.4% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos cayeron a una tasa anual de -40.7% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en -33.4%.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, en el cuarto mes de 2020 las exportaciones totales de mercancías reportaron una reducción mensual de -37.67%, la cual fue resultado de retrocesos de -37.54% en las exportaciones no petroleras y de -41.18% en las petroleras.