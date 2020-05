Se desploma 80% la venta de autos

Las personas no están acostumbradas a realizar compras de autos por internet, son mínimas las colocaciones por este medio. ​​​​​​​Especial / El Diario

Las ventas de autos nuevos cayeron un 80% en las agencias de distribución de las firmas Ford, Mazda, Jac y Lincoln, dijo Enrique González Pons.

El director general de Automotores Coahuilenses expuso que las ventas en línea no son suficientes, porque los clientes no están acostumbrados a realizar este tipo de operaciones en el mercado on line.

“Sí hay ventas de autos en línea, pero son las menos, todavía el mercado no está acostumbrado”, expuso el responsable de las diferentes firmas automotrices en la plaza.

Enfoque diferente

Además, la gente tiene otras prioridades antes que pensar en comprar un automóvil, como salvar sus negocios y estabilizar su economía en esta situación.

En este momento no se tiene el dato oficial de la merma en las ventas, pero la estimación y el desempeño muestran una disminución del 80%, expuso.

Los promotores de las marcas enfrentan tiempos difíciles porque tienen un salario base, más comisiones variables y ahora esas comisiones no las tienen por la disminución en la comercialización de carros nuevos.

Bajo las actuales circunstancias la empresa apoya a sus trabajadores, no con todos los ingresos que tenían, pero sí hay un respaldo con un esfuerzo importante para balancear los gastos.

La situación por la venta y distribución de autos nuevos no es sencilla y considera que este año no habrá una recuperación del sector, porque los meses que resten se ocuparán en levantar los negocios y comprar un auto nuevo no será prioritario.