Sofia Castro lamenta muerte de su abuela Socorro Castro

.-Sofía Castro dedicó un emotivo video a su abuela Socorro, quien falleció este viernes a los 85 años en un hospital del sur de la Ciudad de México.

La hija de "El Güero" Castro lamentó la partida de su abuela, a quien recuerda como la más bonita y divertida, el gran amor de su padre y una amiga incondicional.

Sofía compartió algunas anécdotas junto a su abuela, y lamentó tener que decirle adiós en medio de una pandemia, con cubrebocas y guantes de látex.

Castro acompañó su emotivo mensaje con unas fotografías de momentos familiares; en sus estados de Instagram, posteó una instantánea de la corona floral dedicada a su "Coco", como cariñosamente la llamaban.

"En medio de una pandemia perdí a mi abuela, la más bonita, la de los ojos azules, el gran amor de mi papá y nuestra abuela incondicional para nosotros 7 porque siempre estuvo sin importar qué siempre nos contestaba el teléfono diciéndote que le alegraba el día tú llamada, siempre nos daba los mismos consejos: que nos cuidáramos porque éramos el tesoro más grande que mi papá le había dado, que por nada del mundo dejara de perseguir mis sueños, que no hiciera caso a comentarios feos, que me pusiera mascarillas en mi pelo y que lo más importante era que me cuidara el cuello porque era lo que más rápido se arrugaba jaaa. Que estaba muy orgullosa de mi por todo lo que había logrado... nos contaba historias eternas siempre con mucha clase y elegancia siempre hermosa con sus diademas en la cabeza, hacia la mejor leche de chocolate, nos defendía de los regaños de mi papá (aunque nosotras no tuviéramos la razón) si...era la más alcahueta de todas y siempre con su bendición te hacia quedarte tranquila. Nos dejo el gusto por el animal print, todo lo que tuviera brillos y por Las Vegas porque nunca he visto una mujer con tanta suerte en un casino como ella y así puedo recordar muchas cosas hermosas y divertidas a su lado. Hoy en medio de todo esto que estamos viviendo es mucho más difícil el tenerte que despedir con un tapabocas, el que tus manos y las de ella estén separadas por unos guantes de látex para no contagiar ni ser contagiado. Mi abuela ‘Coco’, ella tan única, se fue ayer y se llevo un pedacito de mi alma junto con ella... fue la mejor abuela que me pudo tocar, no se imaginan lo que nos consentía, siempre que mis papás nos dejaban en su casa era un sin fin de risas, jugábamos todo tipo de cosas y ganaba la que mejor caminara en sus tacones y así me puedo seguir con mil y un historias más por que sus nietos éramos todo para ella. Hizo una familia y un papá ejemplar @elgueromex y a pesar de que ya no estará más con nosotros, esta su amor, esta su tiempo y todo lo que nos enseñó. Nos pidió que la recordáramos siempre como una mujer fuerte y no me cabe la mayor duda que así será: Mi abuela ‘Coco’. Hasta siempre Mi bien amada. GRACIAS POR TANTO".