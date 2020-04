¿Qué anillo de compromiso no olvida?

Jennifer Lopez, ha tenido cinco anillos de compromiso. Ha estado casada tres veces, actualmente está comprometida con Alex Rodriguez, pero también estuvo comprometida con el actor Ben Affleck, quien le dio un anillo valorado en más de 2 millones de dólares y, aunque no era nada discreto, a ella le encantaba: “Ben me había dado un diamante rosa que causó mucho revuelo... bueno, eso no importa. Y no me malinterpreten, a mí me encantó que me lo diera”, ha confesado JLo en una entrevista a Zane Lowe para Apple Music