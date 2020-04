Vuelve Avril Lavingne con ‘We are warriors’

A la luz de la actual crisis de salud global de COVID-19, Avril Lavigne, ocho veces nominada al Grammy, lanza una nueva versión de la canción “Warrior” de su sexto álbum de estudio “Head Above Water”. “We are warriors”, lanzada a través de BMG, marca la asociación entre la Fundación Avril Lavigne y Project Hope, organización mundial de salud dedicada a poner el poder en manos de los trabajadores de atención médica que, en todo el mundo, actualmente brindan apoyo en la primera línea del brote de COVID-19. Todos los ingresos netos de las ventas y streams de “We are warriors” y su video ayudarán a los esfuerzos de ayuda de COVID-19 de Project Hope a nivel mundial, incluido el suministro de Equipo de Protección Personal (PPE). Para hacer una donación adicional a este esfuerzo, visite “We are warriors” toma un tono colectivo para recordar a los oyentes su fuerza interior y su habilidad para unirse en este momento incierto y difícil. (Prensa Seitrack)