Carmen Muñoz sorprendida por la independencia de su hija Cosette

La conductora de "Enamorándonos", Carmen Muñoz, es madre de Cosette, una pequeña de siete años que la ha llenado de felicidad y de sorpresas. Desde que nació ha sido una bebé saludable y muy independiente, tanto, que deja a su mamá con la boca abierta, asegura.

Comenta que su trabajo como conductora la ayudó a estar muy informada antes y después del parto, lo que hizo que todo resultara más fácil.

"Siempre estuve leyendo, y desde el embarazo hice un programa para Canal Once que se llamó 'Nuevos Pasos', en el que hablábamos del embarazo y lo que vendría después de que naciera mi niña; fui una mamá muy informada y eso me tranquilizó muchísimo para no estar asustada ante cualquier cosa. Después de que tuve a Cosette continué haciendo 'Nuevos Pasos', tratábamos temas de uno a tres años".