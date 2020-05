Como mamás el escándalo las persigue

Alejandra Guzmán

Alejandra y Frida Sofía se encuentran en medio del escándalo desde hace más de un año, cuando la hija de la rockera la acusó de haberla traicionado manteniendo un romance clandestino con su ex pareja, Christian Estrada, situación que asegura, la orilló a practicarse un aborto. Conforme Alejandra se defiende de los ataques de su única hija, Frida explota y lanza declaraciones cada vez más fuertes, ventilando todo tipo de conflictos familiares y enfatizando el resentimiento que tiene hacia su madre, debido al daño que le causaron sus ausencias y adicciones, incluso la acusó recientemente de obligarla a consumir drogas cuando era niña.

Paulina Rubio

El 2020 no ha sido el año de la “Chica Dorada”, además de cancelar su gira con Alejandra Guzmán debido a desacuerdos entre ambas, Rubio ha sido blanco de sinfín de burlas y parodias en redes sociales a causa de su desafortunada transmisión en vivo, en la que cantó bastante desafinado, lució desaliñada y equivocó su mensaje de quedarse en casa. Pero no todo quedó ahí, pues Nicolás Vallejo-Nágera, ex pareja de la cantante y padre de su hijo mayor, aprovechó el incidente para solicitar una audiencia online y exigir la custodia total de Andrea Nicolás, argumentando que la cantante padece episodios de desequilibrio mental que la han llevado a agredir física y psicológicamente al pequeño, además de sugerir que la intérprete consume sustancias tóxicas. Por si fuera poco, a este problema se suma la demanda legal que Gerardo Bazúa interpuso en contra de Paulina por prohibirle convivir con su hijo Eros.

Marjorie de Sousa



La venezolana lleva ya bastante tiempo en el ojo del huracán debido a la disputa legal que mantiene con Julián Gil por el monto de pensión para Matías, el hijo de ambos, y las condiciones de convivencia que el actor debería tener con el pequeño, pero a pesar de tanto tiempo, siguen sin llegar a acuerdos reales, lo que ha significado constantes críticas para ambos, pero más para la actriz, quien es acusada de exponer a su hijo de forma innecesaria, exagerar en la cantidad de pensión que exige y negarle al pequeño un derecho natural, como lo es el de ver a su padre.

Geraldine Bazán

La actriz ha sido blanco de duras críticas por oponerse a que sus hijas convivan con Irina Baeva, la actual pareja de Gabriel Soto. Mientras ella se defiende argumentando que no permitirá que sus pequeñas tengan relación con la actriz rusa debido a que puede ser una mala influencia para ellas y que el saber que su padre tiene una nueva pareja ha generado conflictos psicológicos en las pequeñas. El actor se ha dedicado a desmentir tal versión y como prueba, ha publicado fotos donde las niñas lucen felices al lado de Irina, situación que ha despertado especulaciones de que Bazán solo está usando a sus hijas para fastidiar a Gabriel Soto.

Ninel Conde

La actriz y cantante parece estar viviendo un tormento tras varias semanas sin poder ver a su hijo Emmanuel, producto de su relación con el empresario Giovanni Medina. Conde asegura que su ex pareja le niega el contacto con su hijo para vengarse de ella por haber terminado la relación entre ambos e inventa todo tipo de calumnias y excusas para no permitirle convivir con el menor; mientras el padre del pequeño se defiende argumentando que la cantante ha abandonado al menor en varias ocasiones para irse de vacaciones y que el niño está mejor con él, pues le provee de más atenciones y cuidados, además de contar con su custodia legal.