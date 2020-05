Michelle Renaud, antes de ser famosa, siempre quiso ser madre

Desde pequeña, Michelle Renaud supo que quería dedicarse a la actuación, estar al frente de una cámara o arriba de un escenario y dedicarse al mundo del entretenimiento, pero aun antes de eso, la joven sabía que había algo aún más importante que quiere ser: Madre.

Renaud dice que aunque ahora se habla sobre la importancia de trabajar, ser independiente y no depender de nadie -cosas que ella comparte y celebra-, para ella convertirse en mamá era aún más importante que una carrera, por ello, cuando en marzo de 2017 llegó a su vida Marcelo, hijo que tuvo con su entonces pareja Josué Alvarado, supo que su pequeño había llegado para complementarla.

"Sin duda empecé a vivir al cien por ciento el día que nació mi bebé, siempre he tenido una vida muy afortunada y he sabido agradecer lo que tengo, pero Marcelo me ha venido a demostrar lo que es el amor incondicional, me tiene enamorada, me hace valorar cada día de mi vida y estoy aprendiendo con él, me ha enseñado a ser más paciente, a entender a que todos estamos aprendiendo en esta vida", detalló la actriz a EL UNIVERSAL.